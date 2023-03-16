Galatasaray'da dengeleri değiştiren ayrılık! Bir değil iki değil tam 8 oyuncunun bileti kesildi!







GALATASARAY'A VEDA EDEN 8 İSİM







Bu sezona başarıyla başlayan ve liderlikten ayrılmayan Galatasaray'da takımdan gitmesine karar verilen isimler netleşmeye başladı. Peki Okan Buruk hangi isimleri gönderiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Transfer dönemi devam ederken sarı kırmızılı takıma gelen Nicolo Zaniolo transferi büyük gündem olmuştu. Galatasaray'ın transferleri başarılı giderken futbol başarısı da konuşuluyor. Galibiyet rekorları kıran Galatasaray'da transfer süreci sonrasında ayrılacak isimler Okan Buruk tarafından belirlendi.Okan Buruk gelecek sezon da başarılarına devam etmek ve yabancı kontenjanlarını düşürerek kiralık oyuncuları takımdan göndermek istiyor. Son gelen haberlere göre sarı kırmızılı takımdan Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Alexandre Cicaldau, Mostafa Mohamed ayrılıyor.