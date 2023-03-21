









GALATASARAY CEPHESİNDE DEPREM







Galatasaray'da deprem! O yıldız ayrılık istiyor: Sarı kırmızılı taraftarlar kararsız kaldı! Galatasaray Futbol takımı son haftayı puansız kapattı. Konyaspor karşısında son dakikalarda gelen golle sarsılan takımda şok üstüne şok yaşanıyor. Haftayı golsüz kapatmanın yanında bir gelişme de futbolcu cephesinde yaşandı. Son maçtan sonra iddialara göre Yunus Akgün takımdan ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...Süper Lig'in lider takımı Galatasaray takımının son haftası mutsuz geçti. Son oynadığı maçta uzatma dakikalarında gol yiyen futbol takımında Yunus Aygün'de süreyi yeterli bulmayarak ayrılma kararı aldı. İşte diğer ayrıntılar...Bu sezonun ilk haftalarında ilk 11'in favorileri arasında gösterilen genç oyuncu, ilerleyen zamanlarda gözden düştü. Fakat buna rağmen sezon başında oyuncuya bir çok teklif gelmişti. Akgün'den Avrupa'da bulunan bir çok futbol takımı ciddi anlamda ilgileniyordu. Akgün'ün bu başarıları onu takımda kalmasına neden olmuştu. Başarılı oyuncu transfer sürecinde yaptığı açıklamasında hedefinde Avrupa'nın bulunduğunu fakat Galatasaray Futbol takımından şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemediğini de belirtmişti. Akşam Gazetesindeki habere göre; Tüm bu neticeler sonrasında Okan Buruk'un rotasyonda değerlendirildiği Akgün, düzenli olarak forma giyememesi sebebi ile takımdan ayrılmak istemesi ve yapılan teklifleri değerlendirme aşamasına girdiği öğrenildi. Önümüzdeki süreçlerde bir oyuncu değişikliği yaşanabilir.