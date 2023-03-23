Galatasaray’da ibre yeniden Alexis Sanchez’e çevrildi













Cimbom yıldız ismi çok istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yeni sezonun transfer çalışmalarına da start verilmişken, gündeme bir kez daha Şilili yıldız alındı.Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray’ın birkaç kez kapısından dönen Alexis Sanchez’in bir kez daha sarı kırmızılı ekiple isminin anılmaya başlanmasıyla taraftarlar harekete geçti.Teknik Direktör Okan Buruk’a Sanchez’i öneren Galatasaray yönetimi, hocasının oyuncunun transferinin takıma çok katkı sağlayabileceğini söylemesi üzerine harekete geçti.Fransız ekibi Marsilya’da oldukça etkileyici bir performans sergileyen Alexis Sanchez’in sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi öncesinde halen kulübüyle anlaşma sağlayamaması transferde büyük bir avantaj olarak göze çarpıyor. Marsilya’da kariyerine devam etmemesi beklenen Alexis Sanchez’in Galatasaray’ın teklifine sıcak bakması ön görülürken, sarı kırmızılılar yıldız futbolcuyla menajeri aracılığıyla görüşmelerine şimdiden başladı. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Marsilya formasıyla 34 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, bu müsabakalarda 16 gol ve 1 asistlik katkı sağlaması takımının performansında önemli bir rol oynamıştı.