SPOR
23 Ekim 2022 - 23:11

Galatasaray'da ilklerin gecesi!

Galatasaray'ın kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta yıldız futbolcuları bir ilki yaşadı. İki yıldız isim birden sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

SPOR
23 Ekim 2022 - 23:11
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Galatasaray'da ilklerin gecesi!


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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Sarı kırmızılarda sezon başında transferleriyle tüm dünyada büyük ses getiren, Dries Mertens ve Mauro Icardi ilk gollerini Alanyaspor karşısında atmayı başarırken yıldız isimlerin bu golleri galibiyet için yeterli olmadı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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