Galatasaray'da İstanbulspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sahalara geri dönüş tarihi belli oldu







Kazımcan 1,5 ay yok







Aslan, zorlu Sivas deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk etti. Bafetimbi Gomis'in 15 ve 37. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı kırmızılılar, 30 puanla haftayı lider kapattı.Mücadelenin ikinci yarısında sakatlık geçiren Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş, 67. dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bırakmıştı. Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yayınlandı. Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada "Kazımcan Karataş’ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 19 yaşındaki sol bekin sahalardan 1,5 ay uzak kalması bekleniyor.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılacak. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 29 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele saat 17:00 başlayacak. Karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Galatasaray'da İstanbulspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'la birlikte sakatlıkları devam eden Yunus Akgün, Mauro Icardi, Mathias Ross ve sarı kart cezalısı Lucas Torreira, Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.