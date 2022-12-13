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13 Aralık 2022 - 09:48

Galatasaray'da kampın gözdeleri Yusuf Demir ve Baran Aksaka!

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Kamp çalışmalarına sarı kırmızılıların genç yıldızları damga vurdu.

SPOR
13 Aralık 2022 - 09:48
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Galatasaray'da kampın gözdeleri Yusuf Demir ve Baran Aksaka!


Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, Antalya kampında iki yıldız performanslarıyla tam not aldı.

Kiralık gönderilecekti!

Yaz transfer döneminde Rapid Wien'den 6 Milyon Euro karşılığında transfer edilen Yusuf Demir'in daha fazla süre alabilmesi için başka bir takıma kiralanması gündeme gelmişti.

Adana Demirspor karşısında 2 gol attı!



Spor Toto Süper ekibi Adana Demirspor ile geçtiğimiz gün hazırlık karşılaşması oynayan Galatasaray, rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı.

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Bu oynanan karşılaşmada takımı adına 50. ve 75. dakikalarda golleri kaydeden Yusuf Demir, adeta Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girdi.

Tecrübeli teknik adamın, genç futbolcuya ligde daha fazla forma şansı vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Baran Aksaka kampa damga vurdu!

Yusuf Demir'in ardından kampa damga vuran bir diğer isim ise 19 yaşındaki genç futbolcu Baran Aksaka oldu.

Genç futbolcunun özellikle oyun kurma özelliğinden çok memnun kalan ve övgüler yağdıran Okan Buruk, Sergio Oliviera'nın pozisyonunda Baran Aksaka'yı sık sık değerlendirmeye karar verdi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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