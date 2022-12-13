Galatasaray'da kampın gözdeleri Yusuf Demir ve Baran Aksaka!







Kiralık gönderilecekti!

Adana Demirspor karşısında 2 gol attı!







Baran Aksaka kampa damga vurdu!

Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, Antalya kampında iki yıldız performanslarıyla tam not aldı.Yaz transfer döneminde Rapid Wien'den 6 Milyon Euro karşılığında transfer edilen Yusuf Demir'in daha fazla süre alabilmesi için başka bir takıma kiralanması gündeme gelmişti.Spor Toto Süper ekibi Adana Demirspor ile geçtiğimiz gün hazırlık karşılaşması oynayan Galatasaray, rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı.Bu oynanan karşılaşmada takımı adına 50. ve 75. dakikalarda golleri kaydeden Yusuf Demir, adeta Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girdi. Tecrübeli teknik adamın, genç futbolcuya ligde daha fazla forma şansı vermesine kesin gözüyle bakılıyor.Yusuf Demir'in ardından kampa damga vuran bir diğer isim ise 19 yaşındaki genç futbolcu Baran Aksaka oldu. Genç futbolcunun özellikle oyun kurma özelliğinden çok memnun kalan ve övgüler yağdıran Okan Buruk, Sergio Oliviera'nın pozisyonunda Baran Aksaka'yı sık sık değerlendirmeye karar verdi.