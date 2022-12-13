Galatasaray'da kampın gözdeleri Yusuf Demir ve Baran Aksaka!

Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, Antalya kampında iki yıldız performanslarıyla tam not aldı.
Kiralık gönderilecekti!Yaz transfer döneminde Rapid Wien'den 6 Milyon Euro karşılığında transfer edilen Yusuf Demir'in daha fazla süre alabilmesi için başka bir takıma kiralanması gündeme gelmişti.
Adana Demirspor karşısında 2 gol attı!
Spor Toto Süper ekibi Adana Demirspor ile geçtiğimiz gün hazırlık karşılaşması oynayan Galatasaray, rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı.
Bu oynanan karşılaşmada takımı adına 50. ve 75. dakikalarda golleri kaydeden Yusuf Demir, adeta Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girdi. Tecrübeli teknik adamın, genç futbolcuya ligde daha fazla forma şansı vermesine kesin gözüyle bakılıyor.