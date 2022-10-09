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09 Ekim 2022 - 14:14

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, son yıllardaki çıkışıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Bu sezon istediği performansı gösteremeyen oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SPOR
09 Ekim 2022 - 14:14
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor


Bu sezon sessiz kalsa da önceki sezonlarda Kerem Aktürkoğlu performansıyla göz kamaştırmıştı. Milli takıma kadar yükselen yıldız oyuncu, Gölcükspor altyapısında futbola başladı.

Son yıllarda Galatasaray'ın vazgeçilmezi olan Kerem için Flaş bir iddia ortaya atıldı. 



kerem aktürkoğlu ransfer

Hoca onu bizzat istedi

İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan Liverpool, iddialara göre devre arasında Kerem transferini bitirmek istiyor. Teknik direktör Klopp'un Kerem için özel talimat verdiği de iddialar arasında.

Genç kanat oyuncusu, 2 Eylül 2020 tarihinde Galatasaray'a transfer olmuştu.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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