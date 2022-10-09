Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor













Hoca onu bizzat istedi

Bu sezon sessiz kalsa da önceki sezonlarda Kerem Aktürkoğlu performansıyla göz kamaştırmıştı. Milli takıma kadar yükselen yıldız oyuncu, Gölcükspor altyapısında futbola başladı.Son yıllarda Galatasaray'ın vazgeçilmezi olan Kerem için Flaş bir iddia ortaya atıldı.İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan Liverpool, iddialara göre devre arasında Kerem transferini bitirmek istiyor. Teknik direktör Klopp'un Kerem için özel talimat verdiği de iddialar arasında. Genç kanat oyuncusu, 2 Eylül 2020 tarihinde Galatasaray'a transfer olmuştu.