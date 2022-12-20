Galatasaray'da Midtsjtö gidiyor yerine Van Den Boomen geliyor

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde giren Galatasaray'da, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirme çalışmaları hız kazandı.
Şampiyonluk yolunda hata yapmak isteyemeyen Galatasaray'da transfer konusu için flaş gelişmeler yaşanıyor.
Midtsjtö takımdan ayrılıyor!Orta sahada Oliveria ve Torreira'nın performansından memnun olan ancak diğer orta sahaların performansından memnun kalmayan Okan Buruk'un gönderilmesini istediği oyuncu ortaya çıktı.
Okan Buruk'un hem yabancı sınırı nedeniyle hem de oyuncunun geldiği günden bu yana bekleneni veremediği için oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. Oyuncu için 1 Milyon Euro gibi teklif bekleyen Galatasaray'a müjdeli haber Hollanda'dan geldi. Oyuncu için birçok Hollanda kulübünün temasa geçtiği ve teklif dahi yaptığı öğrenildi.