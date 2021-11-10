Galatasaray'da Mostafa Mohamed gelişmesi

Galatasaray Süper Lig’in 12’inci haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip Avrupa’daki başarısını lige yansıtamadı. Şu anada kadar ligde sadece 21 puan toplayabilen Galatasaray lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde 4’üncü sırada yer alıyor.

Sarı kırmızılıların ligde gösterdiği kötü performansın ardından oyuncular eleştirilmeye başlandı. Bu oyuncuların başında ise Beşiktaş maçın penaltı kaçıran Mostafa Mohamed geliyor. Mısırlı golcü son dönemde sık sık inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu.

Genç golcünün formsuzluğunun arkasında ise sözleşmesindeki satın alma maddesinin kullanılmaması olduğu öğrenildi. Galatasaray’ın Zamalek’ten kiraladığı 23 yaşındaki Mohamed’in opsiyonu Ocak ayında kullanılacak. Sarı kırmızılı yönetim Fatih Terim’in isteği doğrultusunda opsiyonu kullanma kararı aldı.

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