Galatasaray'da Muslera ve Rashica sevinci!













Rashica takımla beraber çalıştı!

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 3 grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile birlikte gruptan çıkamayan Fernando Muslera takımın Antalya kampına katıldı ve takımın bugün yaptığı idmanda yer aldı.Galatasaray'da; Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı. Tedavilerine devam edilen Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında İtalyan devi Lazio ile yarın saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Aslan, Antalya kampının son hazırlık karşılaşmasında ise Cuma günü Fransa Ligi ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.