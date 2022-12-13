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13 Aralık 2022 - 10:47

Galatasaray'da Muslera ve Rashica sevinci!

Sarı kırmızılılarda Antalya kampında gerçekleşen çalışmalara Fernando Muslera ve Rumen yıldız Rachica'nın dahil olarak takımla birlikte çalışmalara başlamaları teknik ekibin yüzünü güldürdü.

SPOR
13 Aralık 2022 - 10:47
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Galatasaray'da Muslera ve Rashica sevinci!


Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 3 grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.



Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile birlikte gruptan çıkamayan Fernando Muslera takımın Antalya kampına katıldı ve takımın bugün yaptığı idmanda yer aldı.

fernando muslera antrenman

Rashica takımla beraber çalıştı!

Galatasaray'da; Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı.

Tedavilerine devam edilen Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında İtalyan devi Lazio ile yarın saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Aslan, Antalya kampının son hazırlık karşılaşmasında ise Cuma günü Fransa Ligi ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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