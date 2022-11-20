SPOR
20 Kasım 2022 - 23:13

Galatasaray'da Nantes'e kiralık olarak gönderilen Mostafa Mohamed performansıyla göz dolduruyor

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed, Fransa'da performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

SPOR
20 Kasım 2022 - 23:13
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Galatasaray'da Nantes'e kiralık olarak gönderilen Mostafa Mohamed performansıyla göz dolduruyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezon başında beklentilerin altında kalması nedeniyle kiralık olarak takımdan ayrılması yönünde karar verilen Mısırlı golcü Fransa'ya gönderilmişti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'e kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, ilk haftalarda performansını istenen seviyeye çıkaramamış olsa da sonradan kendisini buldu.



mostafa mohamed nantes

Fransa'da dikkatleri çekiyor

Performansını her geçen gün yükseltmeyi başaran 24 yaşındaki golcü Mostafa Mohamed, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 22 karşılaşmada süre alma şansı yakalarken bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik bir katkıda bulunarak doğrudan 10 gole katkı sağlamıştı.

Nantes'in Mohamed'in transferi için 5 Milyon 750.000 Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunurken, Fransız ekibinin bu opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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