Galatasaray'da Nantes'e kiralık olarak gönderilen Mostafa Mohamed performansıyla göz dolduruyor













Fransa'da dikkatleri çekiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezon başında beklentilerin altında kalması nedeniyle kiralık olarak takımdan ayrılması yönünde karar verilen Mısırlı golcü Fransa'ya gönderilmişti.Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'e kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, ilk haftalarda performansını istenen seviyeye çıkaramamış olsa da sonradan kendisini buldu.Performansını her geçen gün yükseltmeyi başaran 24 yaşındaki golcü Mostafa Mohamed, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 22 karşılaşmada süre alma şansı yakalarken bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik bir katkıda bulunarak doğrudan 10 gole katkı sağlamıştı. Nantes'in Mohamed'in transferi için 5 Milyon 750.000 Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunurken, Fransız ekibinin bu opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.