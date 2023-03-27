Galatasaray'da Okan Buruk, Adana Demirspor maçında hata istemiyor







Cimbom galibiyetlere devam etmek istiyor







Spor Toto Süper Lig'de uzun zamandır yakalamış olduğu galibiyet serisini Konyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle birlikte kaydeden Galatasaray'da alınan mağlubiyet moralleri bozmuştu. Sarı kırmızılılar 1-0 öne geçtiği Konyaspor karşılaşmasında sahadan 2-1'lik mağlubiyetler ayrılarak flaş bir mağlubiyet yaşamıştı.Lige verilen Milli arayı hazırlıklarına devam ederek geçiren Galatasaray, Azerbaycan'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında Karabağ'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.Lider Galatasaray'da artık gözler tamamen ligde Adana Demirspor ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrilmiş durumdayken, Teknik Direktör Okan Buruk'un futbolcularıyla özel olarak bir görüşme gerçekleştirerek puan kaybı istemediğini ve yeniden bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini söyledi.