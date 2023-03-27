SPOR
27 Mart 2023 - 00:00

Galatasaray'da Okan Buruk, Adana Demirspor maçında hata istemiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Konyaspor maçında aldıkları mağlubiyeti unutturmaları gerektiğini futbolcularıyla görüştü. Cimbom, Adana Demirspor maçında kayıp istemiyor.

SPOR
27 Mart 2023 - 00:00
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Galatasaray'da Okan Buruk, Adana Demirspor maçında hata istemiyor
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Spor Toto Süper Lig'de uzun zamandır yakalamış olduğu galibiyet serisini Konyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle birlikte kaydeden Galatasaray'da alınan mağlubiyet moralleri bozmuştu.

Sarı kırmızılılar 1-0 öne geçtiği Konyaspor karşılaşmasında sahadan 2-1'lik mağlubiyetler ayrılarak flaş bir mağlubiyet yaşamıştı.

Cimbom galibiyetlere devam etmek istiyor



Lige verilen Milli arayı hazırlıklarına devam ederek geçiren Galatasaray, Azerbaycan'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında Karabağ'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

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Lider Galatasaray'da artık gözler tamamen ligde Adana Demirspor ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrilmiş durumdayken, Teknik Direktör Okan Buruk'un futbolcularıyla özel olarak bir görüşme gerçekleştirerek puan kaybı istemediğini ve yeniden bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini söyledi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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