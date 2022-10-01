SPOR
01 Ekim 2022 - 15:01

Galatasaray'da Okan Buruk, Dries Mertens ile görüştü!

Transferiyle büyük bir ses getiren ancak forma giymeye başladığı günden bu yana beklentilerin altında kalan Mertens ile Okan Buruk'un özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

SPOR
01 Ekim 2022 - 15:01
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Galatasaray'da Okan Buruk, Dries Mertens ile görüştü!


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transferiyle tüm dünyada büyük bir ses getirmeyi başaran Dries Mertens, büyük beklentilerle sarı kırmızılı takıma transfer edilmişti.

Forma giymeye başladığı günden bu yana henüz golle tanışamayan tecrübeli yıldız Mertens aynı zamanda da kaçırdığı gol pozisyonlarıyla da sık sık gündeme gelmeyi başarmıştı.



Okan Buruk Mertens

Okan Buruk, Mertens ile özel olarak görüştü!

Sarı kırmızılı ekipte Okan Buruk'un yıldız futbolcusuyla bu hafta içerisinde gerçekleştirdikleri antrenman sırasında özel olarak görüştüğü öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tecrübeli futbolcusu Dries Mertens ile yapmış olduğu özel görüşmede ;

' Geldiğinden beri sadece şanssızlıklar yaşıyorsun. Ben senden çok memnunum. Üzerinde baskı hissetmeni istemiyorum. Senin kaliten tartışılmaz. Önümüzdeki maçlarda kaçırdığın golleri bu sefer atacağına eminim. ' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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