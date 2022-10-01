Galatasaray'da Okan Buruk, Dries Mertens ile görüştü!













Okan Buruk, Mertens ile özel olarak görüştü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transferiyle tüm dünyada büyük bir ses getirmeyi başaran Dries Mertens, büyük beklentilerle sarı kırmızılı takıma transfer edilmişti.Forma giymeye başladığı günden bu yana henüz golle tanışamayan tecrübeli yıldız Mertens aynı zamanda da kaçırdığı gol pozisyonlarıyla da sık sık gündeme gelmeyi başarmıştı.Sarı kırmızılı ekipte Okan Buruk'un yıldız futbolcusuyla bu hafta içerisinde gerçekleştirdikleri antrenman sırasında özel olarak görüştüğü öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tecrübeli futbolcusu Dries Mertens ile yapmış olduğu özel görüşmede ; ' Geldiğinden beri sadece şanssızlıklar yaşıyorsun. Ben senden çok memnunum. Üzerinde baskı hissetmeni istemiyorum. Senin kaliten tartışılmaz. Önümüzdeki maçlarda kaçırdığın golleri bu sefer atacağına eminim. ' ifadelerini kullandığı öğrenildi.