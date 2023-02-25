Galatasaray’da Okan Buruk, Fredrik Midtsjö’ye son kez şans verecek













Büyük hayal kırıklığı olmuştu

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, sergilediği performansla büyük bir beğeni kazanmayı başarmıştı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ara transfer döneminde de yaptığı hamlelerle adından sıkça söz ettirdi.Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma’dan Zaniolo’yu kadrosuna katan sarı kırmızılılar taraftarlarını adeta mest etmişti. Cimbom’da bu kez ise bir yol ayrımının yaşanması bekleniyor.Sezon başında Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar’dan 3.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte transfer edilen Fredrik Midtsjö bir türlü Okan Buruk’un gözüne girmeyi başaramamıştı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu beklentilerin bir hayli altında bir performans sergilerken, Teknik Direktör Okan Buruk’un da kendisiyle yakından ilgilendiği öğrenildi. Fredrik Midtsjö ile görüşen Teknik Direktör Okan Buruk’un oyuncusuna ligde kalan haftalarda forma şansı vererek kendisini ispat etmesini istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.