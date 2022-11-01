Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi













Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanmaya başladı.Sarı kırmızılı ekipte orta sahayı güçlendirmek isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmeler neticesinde 21 yaşındaki genç yıldızı istedi.Okan Buruk genç yıldızı istedi Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'de forma giyen Nicolas Raskin'i uzunca bir süredir takip eden teknik ekip yönetime bu ismi iletti.Galatasaray yönetiminin önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nicolas Raskin için Belçika ekibiyle pazarlıklara başlayan Dursun Özbek ve yönetimi transferi noktalamak istiyor. Bu sezon Standard Liege formasıyla birlikte toplamda 15 karşılaşmada süre alan Nicolas Raskin, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.