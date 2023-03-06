Galatasaray’da Okan Buruk’tan rehavet uyarısı













Okan Buruk'tan takıma kritik uyarı!

Spor Toto Süper Lig’de bay geçtiği haftanın ardından son olarak deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK karşısında hükmen galibiyetle sahadan ayrılan sarı kırmızılılar, bu süreci hazırlık karşılaşmalarıyla geçirmişti.Galatasaray sezon başında yaptığı transferlerin ardından ara transferde de yaptığı hamlelerde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Hazırlık maçlarında oldukça iyi bir performans ortaya koymayı başararak farklı galibiyetler almıştı.Son yapılan antrenmanın ardından futbolcularıyla birlikte kısa bir toplantı düzenleyen Teknik Direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, yaptığı açıklamalarda; ‘ Hazırlık maçlarında gerçekten çok iyiydiniz. Oynadığınız oyun beni memnun etti. Bir süredir ligden uzakta kaldık, geri dönmek adapte almak zor olacaktır. Ben bu süreçte sizlerden sadece rehavete kapılmamanızı istiyorum. Ligde iyi bir rüzgarı arkamıza aldık ve bu şekilde maç maç bakarak yolumuza devam etmeliyiz. ‘ ifadelerini kullandı.