Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi kozu belli oldu













Derbi için en büyük koz Icardi!

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oldukça heyecanlı geçecek. Derbinin oynanacağı haftada Cumartesi akşamı Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah beyazlılarda yeni Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklar devam ederken, Galatasaray cephesinde de hazırlıklar aynı şekilde devam ediyor.Hafta boyunca Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk'un dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi ile özel olarak görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Derbide Mauro Icardi'den büyük bir beklentisi olan Okan Buruk'un oyun sistemini tamamen golcü oyuncusuna göre düzenleyeceği öğrenildi.