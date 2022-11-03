Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oldukça heyecanlı geçecek. Derbinin oynanacağı haftada Cumartesi akşamı Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah beyazlılarda yeni Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklar devam ederken, Galatasaray cephesinde de hazırlıklar aynı şekilde devam ediyor.
SPOR
03 Kasım 2022 - 14:34
Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi kozu belli oldu
Galatasaray'da hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Teknik Direktör Okan Buruk'un derbi planı belli oldu.
SPOR
03 Kasım 2022 - 14:34
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