SPOR
21 Kasım 2022 - 17:31

Galatasaray'da Okan Buruk yönetimden ısrarla Cengiz Ünder'in transfer edilmesini istedi

Galatasaray'da Ocak ayındaki ara transfe dönemi öncesinde Okan Buruk, Milli yıldız Cengiz Ünder'in transfer edilmesini istiyor. Fransız ekibiyle görüşmeler başladı.

SPOR
21 Kasım 2022 - 17:31
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Galatasaray'da Okan Buruk yönetimden ısrarla Cengiz Ünder'in transfer edilmesini istedi


Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlaması plananan ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray çok konuşulacak olan bir transfer hamlesine imza atmak istiyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Milli yıldızımız Cengiz Ünder'i ısrarla kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve ekibiyle yeniden bir görüşme gerçekleştirdi.



Marsilya'da eski Galatasaraylı teknik adam Igor Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte istediği kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in takımdan ayrılmayı istediği yönünde haberler bir süredir gündemi meşgul ediyordu.

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Cengiz Ünder'in menajeri aracılığıyla bir görüşme gerçekleştiren Galatasaray yönetiminin görüşmesinin olumlu yönde ilerlediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fransız ekibiyle de ilk temaslarını kuran Galatasaray yönetiminin oyuncuyu Ocak ayında sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği öğrenildi.

Marsilya ve Galatasaray arasında Cengiz Ünder transferi için gerçekleştirilen görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği, transferde bir sürprizin yaşanabileceği konuşuluyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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