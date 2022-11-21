Galatasaray'da Okan Buruk yönetimden ısrarla Cengiz Ünder'in transfer edilmesini istedi

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlaması plananan ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray çok konuşulacak olan bir transfer hamlesine imza atmak istiyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Milli yıldızımız Cengiz Ünder'i ısrarla kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve ekibiyle yeniden bir görüşme gerçekleştirdi.
Marsilya'da eski Galatasaraylı teknik adam Igor Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte istediği kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in takımdan ayrılmayı istediği yönünde haberler bir süredir gündemi meşgul ediyordu.