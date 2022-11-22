Galatasaray'da Patrick Van Aanholt krizi! Takımdan ayrılmak için istedikleri yönetimi şaşkına çevirdi







Takımdan ayrılmak için istekleri bitmek bilmedi







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un önerisi üzerine sol bek oyuncusu Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılması yönünde bir karar alınırken, yönetim bu karar neticesinde harekete geçmişti.Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde harekete geçen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi Van Aanholt'un menajeriyle masaya oturdu.Tecrübeli futbolcunun yönetimle yaptığı görüşmede ortaya koyduğu istekler ise büyük bir şaşkınlık yarattı.Galatasaray ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2024 yılında sona erecek olan Hollandalı yıldız takımıyla olan sözleşmesini feshetmek için hem son güne kadar olan ücretlerini hem de henüz hak kazanmadığı bonuslarını istedi. Sarı kırmızılılar Patrick Van Aanholt'un bu istekleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, alacakları karar büyük bir merak konusu haline geldi.