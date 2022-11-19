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19 Kasım 2022 - 17:21

Galatasaray'da Sacha Boey krizi! Aldığı ücreti beğenmeyen Boey Dubois ile aynı ücreti istedi

Sözleşmesinden memnun olmayan ve uzatmak isteyen Sacha Boey'in Galatasaray yönetimiyle gerçekleştirdiği yeni sözleşme görüşmelerinde pürüz çıktı.

SPOR
19 Kasım 2022 - 17:21
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Galatasaray'da Sacha Boey krizi! Aldığı ücreti beğenmeyen Boey Dubois ile aynı ücreti istedi

Bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği performansla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'in takımda en az ücret kazanan isimlerden birisi olması nedeniyle memnun olmadığı konuşuluyordu.



Galatasaray yönetimiyle sözleşme uzatma konusunda bir süredir menajeriyle birlikte görüşme halinde olan Sacha Boey'e sarı kırmızılı yönetim ilk teklifini de yapmıştı. 480.000 Euro kazanan Boey için Galatasaray yönetimi 300.000 Euro zam yaparak 780.000 Euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

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Dubois ile aynı ücreti isteyerek herkesi şaşırttı



Sacha Boey'in Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin kendisine yaptığı 300.000 Euro'luk zam teklifini reddettiği öğrenilirken, sezon başında transfer edilen ve kendisiyle aynı mevkiide oynayan Leo Dubois ile aynı ücreti istediği öğrenildi.

Sezon başında transfer edilen Leo Dubois, Galatasaray'a 3 yıllık 1 Milyon 800.000 Euro garanti ücretle imza atmıştı. Boey'in Dubois ile aynı ücreti istemesi Galatasaray yönetimini şaşkına çevirirken, Özbek ve yönetimi bu konuda Boey'in menajerinden süre istedi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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