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07 Eylül 2022 - 11:43

Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!

Galatasaray transfer sezonuna saatler kala son görüşmelerini gerçekleştiriyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Wolverhampton kulübünden Adama Traore ile Al Rayyan ekibinin Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'le bağlantı kurdu. Detaylar haberimizde…

SPOR
07 Eylül 2022 - 11:43
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Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!


Süper Lig'de transfer dönemine az bir zaman kala Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Mauro Icardi'yle 1 yıllık kiralama gerçekleştiren ve İstanbul'a getirme aşamasında olan Okan Buruk’un ekibinde transfere doyulmuyor. Cimbom, yıldız futbolcuları kadrosuna katmayı sürdürecek. Bu kapsamda Galatasaraylı yöneticiler, 2 yıldızı da radarına ekledi.

Menajeri ile Görüşmelere Devam Ediliyor

Sarı-Kırmızılı ekip, geçen sezon Barcelona'da olan Wolverhamptonlı Adama Traore'ye kancayı taktı. Galatasaray bununla beraber, James Rodriguez’in menajeri ile de görüşme halinde.



Galatasaray, Traore'yi kiralayarak kadrosunda ekleme düşüncesinde. Al Rayyan'da forma giyen James Rodriguez için de takımının bonservis istememesi halinde bonservisiyle satın almayı düşünüyor.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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