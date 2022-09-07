Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!







Menajeri ile Görüşmelere Devam Ediliyor







Süper Lig'de transfer dönemine az bir zaman kala Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Mauro Icardi'yle 1 yıllık kiralama gerçekleştiren ve İstanbul'a getirme aşamasında olan Okan Buruk’un ekibinde transfere doyulmuyor. Cimbom, yıldız futbolcuları kadrosuna katmayı sürdürecek. Bu kapsamda Galatasaraylı yöneticiler, 2 yıldızı da radarına ekledi.Sarı-Kırmızılı ekip, geçen sezon Barcelona'da olan Wolverhamptonlı Adama Traore'ye kancayı taktı. Galatasaray bununla beraber, James Rodriguez’in menajeri ile de görüşme halinde.Galatasaray, Traore'yi kiralayarak kadrosunda ekleme düşüncesinde. Al Rayyan'da forma giyen James Rodriguez için de takımının bonservis istememesi halinde bonservisiyle satın almayı düşünüyor.