Galatasaray’da Victor Moses gelişmesi







Cimbom ezeli rakibinin eski yıldızını istiyor







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, şampiyonluk yolundaki iddiasını bu sezon emin adımlarla sürdürürken, aynı zamanda transfer için de çalışmalarını bir yandan sürdürmeye devam ediyor.Sarı kırmızılı ekipte birçok bölgede oynayabilmesiyle dikkat çeken futbolculardan biri olan Victor Moses ile ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’da yönetimin yapmış olduğu bu öneriye Teknik Direktör Okan Buruk’un sıcak baktığı söyleniyor.Eski Fenerbahçeli futbolcu şimdilerde Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova’da forma giyen Nijeryalı yıldız için Galatasaray yönetiminin şimdiden temasa geçtiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ülkemizde 2019-2020 sezonunda forma giydiği Fenerbahçe’de 7 maça çıkıp, 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulunmuştu. Galatasaray yönetiminin Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Moses’a sezon sonunda kontratının bitmesine 1 sezon kalmışken yaklaşık 1.5 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.