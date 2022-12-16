Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!







Yaşlılar kulübeye, gençler sahaya!







Dünya Kupası arası öncesi ligde topladığı 27 puan ile ikinci sırada yer alan Galatasaray'da gözler şampiyonluğa yöneldi. Bu hedefe yönelik olarak taktik belirleyen Okan Buruk, ligde ileriki haftalar için flaş bir karar aldı.37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in, 35 yaşındaki Dries Mertens'in ve 34 yaşındaki Juan Mata'nın aynı anda oynamasının tempo sorunu yaratacağını düşünen Okan Buruk, 19'luk Yusuf Demir'i ve 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor. Yusuf Demir'i 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Barış Alper'i ise forvette kullanmayı düşünüyor.