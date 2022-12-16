SPOR
16 Aralık 2022 - 17:38

Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!

Galatasaray'da bu sezon takıma katılan Juan Mata ve Dries Mertens ile takımda üçüncü sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis ile ilgili Okan Buruk kararını verdi.

SPOR
16 Aralık 2022 - 17:38
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Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!


Dünya Kupası arası öncesi ligde topladığı 27 puan ile ikinci sırada yer alan Galatasaray'da gözler şampiyonluğa yöneldi.

Bu hedefe yönelik olarak taktik belirleyen Okan Buruk, ligde ileriki haftalar için flaş bir karar aldı.

Yaşlılar kulübeye, gençler sahaya!



37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in, 35 yaşındaki Dries Mertens'in ve 34 yaşındaki Juan Mata'nın aynı anda oynamasının tempo sorunu yaratacağını düşünen Okan Buruk, 19'luk Yusuf Demir'i ve 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor.

Yusuf Demir'i 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Barış Alper'i ise forvette kullanmayı düşünüyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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