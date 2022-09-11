Galatasaray’da yıldızlar tribünde













Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kadroya yeni tabi tutulan yıldız isimlerle ilgili kararını verdi. Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica, kadroda yer alan isimler olurken, bu 3 futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.Fiziksel olarak henüz hazır durumda olmayan Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda yer almadı. 2 futbolcu kadroda yer almamasına karşın takımı yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu 2 futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatmasına karşın henüz tam hazır durumda olmayan Midtsjö ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı da kadro dışında kaldılar. Juan Mata ve Mauro Icardi, karşılaşmayı Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur'la birlikte izledi.