SPOR
11 Eylül 2022 - 19:34

Galatasaray'da yıldızlar tribünde

Galatasaray'ın hafta arasında kadrosuna kattığı Mauro Icardi ve Juan Mata, Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip etti.

SPOR
11 Eylül 2022 - 19:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Galatasaray’da yıldızlar tribünde


Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kadroya yeni tabi tutulan yıldız isimlerle ilgili kararını verdi. Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica, kadroda yer alan isimler olurken, bu 3 futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.



Fiziksel olarak henüz hazır durumda olmayan Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda yer almadı. 2 futbolcu kadroda yer almamasına karşın takımı yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu 2 futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatmasına karşın henüz tam hazır durumda olmayan Midtsjö ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı da kadro dışında kaldılar. Juan Mata ve Mauro Icardi, karşılaşmayı Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur'la birlikte izledi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Fredrik Ulvestad ligdeki ilk golünü attı
Fredrik Ulvestad ligdeki ilk golünü attı
Sivasspor beraberliğe razı oldu! Hasret devam etti
Sivasspor beraberliğe razı oldu! Hasret devam etti
Burhan Akbudak: 'İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğiz'
Burhan Akbudak: 'İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğiz'
Son Haberler
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru şartlarını ve destek miktarlarını resmen açıkladı! Çocuğu okula giden aileler bu desteği kaçırmayın!
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru...
Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğacak!
Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna...
TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o ilçe Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu!
TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o...
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar! Dünya'yı şaşkına çeviren ABD’de yaşayan topluluk!
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar!...
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için tarihi açıkladı
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen...
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu...
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor! Rakamları duyan bankaya koşuyor! Bakmadan gitmeyin...
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor!...
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın fiyatları gözünü yükseklere çevirdi! Bugünkü altın fiyatları
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın...
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı da ilgilendiriyor! Tapu satışı resmen değişti! İşte yeni satış yöntemi
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı...
MHP Lideri Bahçeli: 'HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya bakanlık vermektir'
MHP Lideri Bahçeli: 'HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya bakanlık vermektir'