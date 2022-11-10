SPOR
10 Kasım 2022 - 10:50

Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir

Galatasaray'a geri döndüğü günden bu yana beklentilerin bir hayli altında kalan Yunus Akgün ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu Ocak ayında takımdan ayrılabilir.

SPOR
10 Kasım 2022 - 10:50
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Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a 2 sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giymesinin ardından geri dönen Yunus Akgün taraftarları bir hayli heyecanlandırmıştı.

Adana ekibinde gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Yunus Akgün'ün kazandığı tecrübeyle birlikte Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri haline gelmesi bekleniyordu.

Beklentilerin altında kalmıştı



Sezon başında sarı kırmızılı ekibe geri dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Okan Buruk tarafından sık sık forma şansı verilen Yunus Akgün büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Yunus Akgün Adana Demirspor transfer

Adana'ya geri dönebilir

Galatasaray formasıyla sezon başından bu yana toplamda 11 karşılaşmada süre alan genç yıldız Yunus Akgün bu maçlarda gol sevinci yaşayamazken yalnızca 1 asist yapabilmişti.

Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi Yunus'un performansından memnun değilken, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde 22 yaşındaki futbolcunun yeniden Adana Demirspor'a kiralanabileceği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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