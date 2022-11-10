Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a 2 sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giymesinin ardından geri dönen Yunus Akgün taraftarları bir hayli heyecanlandırmıştı.
Adana ekibinde gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Yunus Akgün'ün kazandığı tecrübeyle birlikte Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri haline gelmesi bekleniyordu.
Beklentilerin altında kalmıştı
Sezon başında sarı kırmızılı ekibe geri dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Okan Buruk tarafından sık sık forma şansı verilen Yunus Akgün büyük bir hayal kırıklığı yarattı.