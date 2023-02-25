Galatasaray’da Yusuf Demir, kiralık olarak Kasımpaşa’ya transfer olabilir













Zaniolo geldi, Yusuf gidiyor!

Spor Toto Süper Lig’de ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle müsabakalara ara verilirken aynı zaman da transfer tescil dönemi de uzatılmıştı. Sezon başından bu yana Galatasaray yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekerken, bu kez sarı kırmızılı ekipte bir ayrılık yaşanması bekleniyor.Sene başında Rapid Wien’den tam 6 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte Galatasaray’a transfer olan genç futbolcu Yusuf Demir attığı imzayla büyük bir ses getirmişti. İspanyol devi Barcelona’da da kısa bir dönem forma giyen Yusuf için Galatasaray’ın büyük bir beklentisi olduğu biliniyor.Roma’dan 15 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte Zaniolo’nun transfer edilmesinin ardından genç futbolcu Yusuf Demir’in kiralık olarak takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın Yusuf Demir’in transfer durumunu yakından takip ettiği ve Galatasaray yönetimiyle nabız yokladığı öğrenildi. Eski Galatasaraylı futbolcu olan Kasımpaşa Teknik Direktör Selçuk İnan’ın bu transfer için sarı kırmızılı kulübün yetkilileri ile birebir olarak bir görüşme gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Galatasaray’ın 19 yaşındaki yıldızının önümüzdeki günlerde Kasımpaşa Spor Kulübü’ne sezon sonuna kadar kiralık olarak izma atması bekleniyor.