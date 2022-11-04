Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi şut çalışması!













Okan hoca derbi planını anlattı

Spor Toto Süper Lig'de Cumartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde heyecan tavan yaptı.Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ettiren sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un sık sık antrenmanlarda özel şut çalışması yaptırdığı ortaya çıktı.Derbide oyuncularına sık sık kaleyi yoklamaları yönünde de direktif verdiği öğrenilen Okan Buruk'n bu özel antrenmana da büyük bir önem verdiği söyleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde futbolcularından yoğun pres, baskılı bir oyun istediği konuşulurken, başarılı teknik adam Beşiktaş derbisinde kilidi uzaktan şutlarla açmayı planlıyor.