Galatasaray’dan Di Maria bombası! Transfere damga vurmak istiyorlar













Galatasaray' ın Juventus' la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldız Angel Di Maria için harekete geçtiği öğrenildi. Dünya yıldızlarını kadrosuna katan ve bu yönlü devam etmek niyetinde olan Galatasaray, bu hamlelerine devre arasında da devam edecek. Sarı kırmızılılar, FIFA Dünya Kupası'na Arjantin formasıyla damga vuran Di Maria için harekete geçmeye hazırlanıyor. Yönetimin Erden Timur öncülüğünde bu kez gözüne kestirdiği isim Juve’ nin yıldızı Angel Di Maria oldu. Aslan, Dünya Kupası finaline damga vuran yıldız forvet için ön çalışmalara başladı. Uluslararası bir transfer şirketiyle anlaşan yönetimin özellikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili bilgi toplayarak ona yönelik bir strateji geliştirdiği söyleniyor. Galatasaray yönetimi, Juventus' ta forma şansı bulamayan 34 yaşındaki yıldız için şartların uygun olması halinde harekete geçeceği bilgisine ulaşıldı.Geçtiğimiz yıllarda kadrosuna Sneijder, Drogba gibi dünyaca ünlü yıldızları katmış olan Galatasaray bu sezona da damga vurması ön görülen Di Maria transferine büyük bir önem gösteriyor. Dursun Özbek ve yönetimi Dünya Kupası'nın ardından Arjantinli yıldızla görüşmelerine start verirken, gerçekleşen ilk görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği iddia edildi.