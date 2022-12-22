SPOR
22 Aralık 2022 - 09:24

Galatasaray'dan Doğukan Sinik sürprizi! Ara transferde imza atabilir

Antalyaspor'dan geçtiğimiz aylarda İngiliz ekibi Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, Ocak ayındaki transfer döneminde Galatasaray'a imza atmaya çok yakın.

SPOR
22 Aralık 2022 - 09:24
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Galatasaray'dan Doğukan Sinik sürprizi! Ara transferde imza atabilir
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Galatasaray'da ara transfer dönemi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Galatasaray, ara transferde döneminde de yıldız transfer hamlesi yapmak istiyor.

Bu bağlamda İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin milli oyuncusu ile görüşmeye devam ediyor.

Hedefte Doğukan Sinik var!



Yaz transfer döneminde Spor Toto Süper ekiplerinden Antalyaspor'dan, Hull City'ye bonservisi ile birlikte transfer olan Doğukan Sinik Galatasaray'ın radarına girdi.

TFF'nin getirdiği yabancı kuralı nedeniyle kadrosuna yerli hamlesi yapmak isteyen Galatasaray'da Doğukan Sinik için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

doğukan sinik antalyaspor

Oyuncuyu devre arasında veya sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın bu transfer için kadrosunda düşünmediği oyunculardan bir bölümünü Hull City'ye önereceği öğrenildi.

Görüşmelerin bir süre daha devam edeceği Doğukan Sinik için Galatasaray cephesinin ısrarlı olacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Sarı-Kırmızılılar'da ayrıca Westerlo forması giyen yerli kanat Halil Akbunar için görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğu ve imzaların yakın zamanda atılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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