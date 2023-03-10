Galatasaray’dan İlkay Gündoğan hamlesi!

Spor Toto Süper Lig’de bu sezona yaptığı transferlerle damga vurmayı başaran Galatasaray, birçok dünya yıldızını kadrosuna katmayı başarmıştı. Sarı kırmızılıların önümüzdeki sezonda da durmaya niyeti olmadığı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan’ın sezon sonunda sözleşmesini halen yenilememesi üzerine Galatasaray’ın harekete geçtiği konuşuluyor.
Galatasaray yönetim kurulu üyelerinden Erden Timur’un yakından ilgilendiği transfer operasyonunda maddi olarak tüm şartların zorlanacağı iddia edilirken, Cimbom İlkay Gündoğan’ı kadrosunda görmeyi çok istiyor.