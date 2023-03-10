Galatasaray’dan İlkay Gündoğan hamlesi!













Cimbom transfere yine damga vuracak

Spor Toto Süper Lig’de bu sezona yaptığı transferlerle damga vurmayı başaran Galatasaray, birçok dünya yıldızını kadrosuna katmayı başarmıştı. Sarı kırmızılıların önümüzdeki sezonda da durmaya niyeti olmadığı iddia edildi.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan’ın sezon sonunda sözleşmesini halen yenilememesi üzerine Galatasaray’ın harekete geçtiği konuşuluyor.Galatasaray yönetim kurulu üyelerinden Erden Timur’un yakından ilgilendiği transfer operasyonunda maddi olarak tüm şartların zorlanacağı iddia edilirken, Cimbom İlkay Gündoğan’ı kadrosunda görmeyi çok istiyor.Manchester City ile olan sözleşmesi uzatmaması durumunda sezon sonunda bonservisini eline alacak olan İlkay için senelik olarak 5 Milyon Euro civarında bir maaş bütçesi ayırmayı hedefleyen Galatasaray’ın bu transferde oldukça ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 35 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, bu müsabakalarda 3 gol ve 4 asistlik bir katkıyla oynadı.