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15 Aralık 2022 - 12:35

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Van Den Boomen için harekete geçtiler

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fransa'da forma giyen yıldız isim Van Den Boomen için harekete geçtiler.

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15 Aralık 2022 - 12:35
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Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Van Den Boomen için harekete geçtiler


Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın Ligue 1'de forma giyen yıldız oyuncuyu takip ettiği ortaya çıktı.

Ligde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalar Antalya'da devam ediyor. Bir yandan lige hazırlanan Galatasaray'da, bir yandan da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.



Yarın Ligue 1 ekibi Toulouse ile karşılaşacak olan Galatasaray, daha sonrasında İstanbul'a dönerek Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaşacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başlayacak.

Aslan'da bu gelişmeler yaşanırken transferde ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

Branco van den Boomen gs transfer

Branco van den Boomen bombası!

Sadece ara transfer dönemine yönelik değil sezon sonuna yönelik de çalışmalarını sürdüren Dursun Özbek ve ekibi, gündemine yıldız bir ismi aldı.

Galatasaray'ın, Toulouse forması giyen 27 yaşındaki deneyimli orta saha Branco van den Boomen'i takip ettiği ve yarın oynanacak hazırlık karşılaşması öncesi Toulouse ile transfer görüşmesi planlandığı öğrenildi.

Galatasaray yetkililerinin Hollandalı futbolcunun maçlarını uzun zamandır canlı olarak izlediği hem de teknik heyetten geçer not aldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Boomen'in ilgi uyandıran kariyeri

Futbola Ajax altyapısında başlayan Branco van den Boomen; Eindhoven, Heerenveen, Willem II maceralarının ardından Eindhoven'a döndü. 

Burada geçirdiği 2 yılın ardından De Graafschap'ın yolunu tutan Hollandalı orta saha, 2020'de rotayı Ligue 1'e çevirdi. Toulouse'ta 96 maça çıkan van den Boomen, 18 gol atarken 36 da asist yaptı.

Yıldız orta saha, merkez orta saha mevkisinin yanı sıra on numara ve ön liberoda da görev yapabiliyor.  Branco van den Boomen'in güncel piyasa değeri 7 Milyon Euro.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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