Galatasaray'dan transferde golcü operasyonu!

Özellikle forvet hattında Icardi'nin sezon sonu PSG'ye dönecek olması, Seferovic'in beklentilerin altında kalması, Bafetimbi Gomis'in ise seneye 37 yaşını geride bırakacak olması nedeniyle ara transferde golcü transferi şart haline geldi.
Deniz Undav gelmeye hazır!Yerli statüsünde oynaması nedeniyle Galatasaray'ın yedek forvet için düşündüğü isimlerin bir numarası haline gelen Brighton'lı futbolcu için Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Dembele sürprizi!
Galatasaray'da forvet transferi için listenin başında Moussa Dembele olduğu belirtildi. Fransız kulübü Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için Galatasaray, Lyon ile bonservis için pazarlık masasına oturdu. Yapılan pazarlıklarda Lyon'un isteklerinin Galatasaray seviyesine inmediği için bu transfer için sezon sonunun bekleneceği kaydedildi. Dembele'nin de sezon sonunda Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Fransız golcünün Galatasaray'dan imza parası istediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.