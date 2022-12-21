Galatasaray'dan transferde golcü operasyonu!







Deniz Undav gelmeye hazır!

Dembele sürprizi!







Asıl hedef Memphis Depay!

Özellikle forvet hattında Icardi'nin sezon sonu PSG'ye dönecek olması, Seferovic'in beklentilerin altında kalması, Bafetimbi Gomis'in ise seneye 37 yaşını geride bırakacak olması nedeniyle ara transferde golcü transferi şart haline geldi.Yerli statüsünde oynaması nedeniyle Galatasaray'ın yedek forvet için düşündüğü isimlerin bir numarası haline gelen Brighton'lı futbolcu için Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.Galatasaray'da forvet transferi için listenin başında Moussa Dembele olduğu belirtildi. Fransız kulübü Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için Galatasaray, Lyon ile bonservis için pazarlık masasına oturdu. Yapılan pazarlıklarda Lyon'un isteklerinin Galatasaray seviyesine inmediği için bu transfer için sezon sonunun bekleneceği kaydedildi. Dembele'nin de sezon sonunda Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Fransız golcünün Galatasaray'dan imza parası istediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.Galatasaray forvet bölgesini yıldız bir oyuncuya emanet etmek istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listedeki asıl hedefin ise Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı golcü Memphis Depay olduğu kaydedildi. Hem forvette hem de kanatlarda görev alabilen oyuncu için Galatasaray'ın büyük uğraş verdiği ve ya devre arasında ya da sezon sonunda bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.