SPOR
07 Haziran 2022 - 19:36
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 23:07

Galatasaray'dan yıldız oyuncu Mesut Özil ile ilgili iddiası

Fenerbahçe takımına gelişi ile büyük ses getiren ancak beklentilerin altında kalan Mesut Özil'in takıma veda etmesi beklenilmektedir. Yıldız futbolcu için Galatasaray'dan gündeme bomba gibi düşecek iddia geldi. İşte detaylar...

SPOR
07 Haziran 2022 - 19:36
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 23:07
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Galatasaray'dan yıldız oyuncu Mesut Özil ile ilgili iddiası
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe takımında kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu  yeni teknik direktör Jorge Jesus da sahip çıkmadı.
Portekizli  hoca imza töreninde Mesut'la ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Mesut Özil de çok iyi bir geçmişe sahip. Benim de kulüple ilgili fikirlerim var.
Kendisiyle ilgili alınan karara aynen devam edeceğim.
Burada önemli olan Jorge Jesus ya da Mesut Özil değil. Burada önemli olan Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'deki oyuncularla oynayacağım."
Oyuncunun menajeri arayışa geçti!
Yıldız oyuncunun menajeri bu sözler üzerine yeni takım arayışlarına başladı.
33 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt'ün Galatasaray ile irtibat kurduğu öğrenildi.
Elmas, "Bizde olmaz" deyip öneriyi kabul etmezken, Söğüt, Mesut'un eşinin Galatasaraylı olduğunu ve zamanında Mesut'un söylediği, "Türkiye denince akla Galatasaray geliyor" sözlerini hatırlattı.
Dursun Özbek'e destek veren Elmas  son görüşmede Mesut konusunu gündeme getirdi.
Özbek'in cevabının ise "Neden olmasın" olduğu iddia ediliyor.
Özbek'in 11 Haziran'da yapılması beklenen başkanlık seçimini kazanması halinde bir adım atacağı gelen haberler arasında yerini alıyor.
Galatasaray'dan Mesut Özil iddiası
Mesut Özil ne kararı alacak?
Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunan Mesut Özil, bu zamanda Fenerbahçe'den 200 milyon lira kazanacak.
Maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe ise, yıldız oyuncunun ayrılığına olumlu bakmaktadır.
 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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