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17 Aralık 2022 - 14:24

Galatasaray Deniz Undav bombasını patlatacak! Golcü oyuncu imzaya çok yakın

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü transfer ederek mevcut kadrosundaki isimlerden biriyle yolunu ayırmak isteyen Galatasaray, İngiltere'de forma giyen Deniz Undav'ı bitirmeye çok yaklaştı.

SPOR
17 Aralık 2022 - 14:24
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Galatasaray Deniz Undav bombasını patlatacak! Golcü oyuncu imzaya çok yakın


Forvet mevkisine de yerli takviyesi yapmak isteyen Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Brighton forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Undav'ı gündemine aldı. Bu sezon İngiltere Premier Lig’de Brighton forması ile Welbeck ve Trossard'ın arkasında kalan genç oyuncu, attığı bir golle adeta hayal kırıklığı yaşadı.



Ara transfer döneminde veya yaz transfer döneminde İngiltere'den ayrılmaya karar veren golcü forvet için Galatasaray prensip anlaşmasına vardı.

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Deniz Undav'ın kariyeri

Deniz Undav kariyerine 2014-2015 sezonunda Almanya Bölgesel Lig takımlarından TSV Havelse'de başladı.  Üç sezon burada kalan genç forvet 2017-2018'de bir başka Almanya Bölgesel Lig takımlarından Eintracht Braunschweig II'ye transfer oldu. Burada bir sezon top koşturan Deniz Undav daha sonra Almanya 3.Lig takımı Meppen'e transfer oldu.  Burada iki sezon forma terleten genç oyuncu, 2020-2021 sezonunda ilk defa Almanya dışı transferini gerçekleştirdi ve Belçika 1.Lig ekibi U. S. Gilloise'ye transfer oldu. 

Burada gösterdiği performansla göz dolduran Deniz Undav yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 234 maça çıkan futbolcu bu maçlarda 110 gol, 28 asistlik performansıyla göz doldurdu. Kariyeri boyunca toplam 34 sarı kart gören Deniz Undav, 2 tane de kırmızı kart gördü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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