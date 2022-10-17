Galatasaray, Dinamo Moskova forveti Rus golcü Fedor Smolov'un peşine düştü!

2022-2023 sezonu başladıktan sonra gol yollarındaki sıkıntıları çözemeyen Galatasaray'ın Rus forvet Fedor Smolov'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetimin devre arası sırasında 32 yaşındaki oyuncu ile anlaşma yapmak için bir transfer teklifi yapmak istediği iddia edildi.
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Avukat Alexander Dobrovinsky'nin konuya ilişkin açıklamasıda "Benim için Smolov yurtdışında oynamaya hazır değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyuncuyla ilgilendiğini duydum. Tabii ki, bu sadece söylentiler düzeyinde durur. Ne olacağını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.