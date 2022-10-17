Galatasaray, Dinamo Moskova forveti Rus golcü Fedor Smolov'un peşine düştü!







AYNI BURAK YILMAZ GİBİ “KRAL”











2022-2023 sezonu başladıktan sonra gol yollarındaki sıkıntıları çözemeyen Galatasaray'ın Rus forvet Fedor Smolov'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetimin devre arası sırasında 32 yaşındaki oyuncu ile anlaşma yapmak için bir transfer teklifi yapmak istediği iddia edildi.Rus basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, önümüzdeki yaz Smolov'u transfer edebilir. Cimbom, sözleşmesi 2024'te sona erecek bir oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor.Avukat Alexander Dobrovinsky'nin konuya ilişkin açıklamasıda "Benim için Smolov yurtdışında oynamaya hazır değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyuncuyla ilgilendiğini duydum. Tabii ki, bu sadece söylentiler düzeyinde durur. Ne olacağını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.