SPOR
17 Ekim 2022 - 16:01

Galatasaray, Dinamo Moskova forveti Rus golcü Fedor Smolov'un peşine düştü!

Galatasaray'ın Icardi'nin henüz kendisini bulamaması Seferovic'in de hayal kırıklığı uğratması nedeniyle yenbi bir forvet aradığı iddia edildi. Rus basınında yer alan habere göre, Erden Timur'un Dinamo Moskovalı forvet ve Rus golcü Fedor Smolov ile görüştüğü söyleniyor.

SPOR
17 Ekim 2022 - 16:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Galatasaray, Dinamo Moskova forveti Rus golcü Fedor Smolov'un peşine düştü!


2022-2023 sezonu başladıktan sonra gol yollarındaki sıkıntıları çözemeyen Galatasaray'ın Rus forvet Fedor Smolov'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetimin devre arası sırasında 32 yaşındaki oyuncu ile anlaşma yapmak için bir transfer teklifi yapmak istediği iddia edildi.

AYNI BURAK YILMAZ GİBİ “KRAL”

Galatasaray, Dinamo Moskova forveti Rus golcü Fedor Smolov'un peşine düştü

Rus basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, önümüzdeki yaz Smolov'u transfer edebilir. Cimbom, sözleşmesi 2024'te sona erecek bir oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor.



Avukat Alexander Dobrovinsky'nin konuya ilişkin açıklamasıda "Benim için Smolov yurtdışında oynamaya hazır değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyuncuyla ilgilendiğini duydum. Tabii ki, bu sadece söylentiler düzeyinde durur. Ne olacağını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!
Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Bayern Münih'in listesine girdi!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Bayern Münih'in listesine girdi!
Neymar'a Barcelona transferi için 7 yıl hapis talep edildi
Neymar'a Barcelona transferi için 7 yıl hapis talep edildi
İsmail Yüksek, Avrupa'ya göz kırpıyor!
İsmail Yüksek, Avrupa'ya göz kırpıyor!
Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile görüşüyor
Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile görüşüyor
Messi mi, Ronaldo mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafını seçti!
Messi mi, Ronaldo mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafını seçti!
Son Haberler
Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!
Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!
Banka promosyonları hakkında dikkat çeken uyarı: Para iadesi talep edilebilir!
Banka promosyonları hakkında dikkat çeken uyarı: Para iadesi talep...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Bayern Münih'in listesine girdi!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Bayern Münih'in listesine...
Neymar'a Barcelona transferi için 7 yıl hapis talep edildi
Neymar'a Barcelona transferi için 7 yıl hapis talep edildi
İsmail Yüksek, Avrupa'ya göz kırpıyor!
İsmail Yüksek, Avrupa'ya göz kırpıyor!
Evliliğe doğru giden ünlüler kervanına Dağhan Külegeç de katıldı
Evliliğe doğru giden ünlüler kervanına Dağhan Külegeç de katıldı
Bir sakıza 900 TL ödeyen Ebru Polat'a tepkiler çığ gibi!
Bir sakıza 900 TL ödeyen Ebru Polat'a tepkiler çığ gibi!
Köyün ağası köyü satınca ortalık birbirine girdi: 1'i asker 3 yaralı
Köyün ağası köyü satınca ortalık birbirine girdi: 1'i asker 3...
Meksika’da bir barda kartel hesaplaşması: 12 ölü 3 yaralı
Meksika’da bir barda kartel hesaplaşması: 12 ölü 3 yaralı
Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve yeni eşi aynı karede buluştu! Hailey Bieber ve Selena Gomez'den ortak poz
Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve yeni eşi aynı karede buluştu! Hailey...
Rus güçleri sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı!
Rus güçleri sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı!
Bartın'dan kahreden fotoğraf! Maden işçileri son kez birlikte!
Bartın'dan kahreden fotoğraf! Maden işçileri son kez birlikte!
Maden kazasında 6 arkadaşı kurtulsun diye canını hiçe sayan kahraman işçi kendisini kurtaramadı!
Maden kazasında 6 arkadaşı kurtulsun diye canını hiçe sayan kahraman...
Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!
Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye...