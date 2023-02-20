Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü bu yüzden getirememiş! Arda Turan itiraf etti: Taraftarlar yıkıldı!

Bütün kulüpler transfer süreçlerine devam ederken Galatasaray taraftarları da merakla yapılacak transferleri bekliyor. Peki Galatasaray o ismi neden alamadı? Arda Turan itiraf etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SARI KIRMIZILI TAKIM O İSMİ NEDEN ALAMADIGalatasaray takım kadrosuna yaz ayı transfer sürecinde Mertens, Sergio Oliveira, İcardi, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Dubois gibi birçok başarılı ismi getirirken Arda Turan takımın ünlü bir isme 4 milyon Euro teklif ettiği ancak başarılı olmadığını söyledi. Galatasaray transferleri başarıyla devam ederken Ocak ayında takıma Zaniolo'nun katılma ihtimali da epey yükselmişti.
Sarı kırmızılı kulübün takım kadrosuna Alexis Sanchez'i de katmak istediği ve büyük bir teklif yapıldığı öğrenildi. Spor direktifi Javier Ribalta tarafından yapılan açıklamaya göre bu teklif doğruydu. Sanchez Galatasaray formasını da giyebilirdi ancak takım tarafından yapılan 4 milyon Euro teklif Sanchez'in Marsilya'yı seçmesine sebep oldu. Sanchez bu sezon Marsilya'da toplam 28 karşılaşmada forma giydi. 13 gol atan Sanchez 1 asist yaptı ve başarılı futbolcu Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter gibi birçok büyük kulüpte yer aldı. Sanchez'in Marsilya ile olan 4.5 milyon Euro'luk anlaşması ise Haziran ayında sona erecek. Arda Turan Alexis Sanchez'in takıma gelmesi için büyük bir teklif yapıldığını ancak Sanchez'in Marsilya'yı tercih ettiğini katıldığı bir programda anlattı.