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06 Mart 2023 - 23:48

Galatasaray eski yıldızı Alex Telles'i geri getirmek istiyor

Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezonun kadro planlaması adına çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar eski yıldızını geri getirmek için şimdiden harekete geçti.

SPOR
06 Mart 2023 - 23:48
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Galatasaray eski yıldızı Alex Telles’i geri getirmek istiyor
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Spor Toto Süper Lig’de bu sezon emin adımlarla şampiyonluk için ilerleyen sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde başarılı bir oyun ortaya koyuyordu.

Önümüzdeki sezon için de şimdiden çalışmalarına start veren Galatasaray’da Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek arasında gerçekleştirilen son görüşmelerin ardından sol bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ta forma giyen sarı kırmızılıların eski futbolcusu Alex Telles’in yeniden transferde gündeme geldiği iddia edildi.

telles galatasaray'a dönebilir

Galatasaray yönetiminin Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan eski futbolcusu için şimdiden nabız yokladığı konuşulurken, Teknik Direktör Okan Buruk’un da bu transfere sıcak baktığı söyleniyor.

Telles, Galatasaray’a Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio’dan 6.15 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte transfer olmuş, 60 karşılaşmada süre alırken bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik bir katkıyla oynamıştı. 2016-2017 sezonunda ise Galatasaray’dan ayrılan Telles, 7.35 Milyon Euro bonservis ücretiyle Porto’ya imza atmıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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