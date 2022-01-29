SPOR
29 Ocak 2022 - 23:48
Güncelleme: 29 Ocak 2022 - 23:48

Galatasaray filesini Barcelona'dan Inaki Pena'ya emanet etmeye karar verdi!

Barcelona B takımından kale bekçiliği yapan Inaki Pena, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a geliyor.

SPOR
29 Ocak 2022 - 23:48
Güncelleme: 29 Ocak 2022 - 23:48
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Galatasaray filesini Barcelona'dan Inaki Pena'ya emanet etmeye karar verdi!
Bir süredir kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray, Barcelona B takımında oynayana Inaki Pena ile bir anlaşma yaptı. Yarın İstanbul'a gelmesi beklenilen Pena'nı sezon sonuna kadar ücretsiz olarak sarı-kırmızılıların kalesini koruyacağı bildirildi.








Galatasaray'ın emektar file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığında dolayı uzun süre takımdan ayrı kalmasında dolayı kale Fatih Öztürk ile İsmail Çipe'ye emanet edilmişti. Bu iki isimden de istediği verimi alamayan Galatasaray, kaleci görüşmelerinde son günlerde hız vermişti. 



Galatasaray'ın yeni teknik direktör Domenec Torrent'in verdiği talimatla birlikte bir çok isimle görülen Sarı-Kırmızılı yönetim, Barcelona B takımında oynayan ve henüz Barcelona A takımı ile resmi maça çıkmayan Inaki Pena ile bir anlaşmaya vardı. Kiralama bedeli olmadan sezon sonuna kadar fileyi Pena'ya emanet edecek olan Galatasaray, yarın İstanbul'da olması beklenilen 22 yaşındaki file bekçisiyle bir sözleşme imzalayacağı konuşuluyor. 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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