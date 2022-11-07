Galatasaray formasıyla poz veren Hande Sarıoğlu'nu yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu patlattı! "Suratın nasıl eşit bu kadar Hande?"













Galatasaray taraftarı Hande Sarıoğlu dün oynanan derbi öncesi takımının formasıyla verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. Formalı fotoğrafında yaptığı makyajla dikkat çeken Sarıoğlu'na yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ortalığı karıştıracak bir yorum geldi. Kalaycıoğlu, Hande Sarıoğlu'nun fotoğrafının altına "Suratın nasıl eşit bu kadar?" yazarak estetik tartışmalarının fitilini ateşledi.Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaptığı yorum kısa süre içinde alay konusu oldu. Kalaycıoğlu'nun yorumuna kullanıcılar; O kadar estetiği sana da yapsalar heykel gibi durursun Aleynacığım" yazdı. Bazıları da "Arkadaşa bu soru sorulur mu?", "Estetik işte bilmiyor musun?" yazarak dalga geçti.