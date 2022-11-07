MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:02

Galatasaray formasıyla poz veren Hande Sarıoğlu'nu yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu patlattı! "Suratın nasıl eşit bu kadar Hande?"

Dün oynanan Galatasaray ve Beşiktaş derbisini takip eden isimlerden biri de spiker Hande Sarıoğlu oldu. Galatasaray formasıyla verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan Sarıoğlu'na yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan gelen yorum estetik iddialarını yine gündeme getirdi.

MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:02
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Galatasaray formasıyla poz veren Hande Sarıoğlu'nu yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu patlattı!


Galatasaray taraftarı Hande Sarıoğlu dün oynanan derbi öncesi takımının formasıyla verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. Formalı fotoğrafında yaptığı makyajla dikkat çeken Sarıoğlu'na yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ortalığı karıştıracak bir yorum geldi.

Kalaycıoğlu, Hande Sarıoğlu'nun fotoğrafının altına "Suratın nasıl eşit bu kadar?" yazarak estetik tartışmalarının fitilini ateşledi.



 hande sarıoğlu

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaptığı yorum kısa süre içinde alay konusu oldu. Kalaycıoğlu'nun yorumuna kullanıcılar; O kadar estetiği sana da yapsalar heykel gibi durursun Aleynacığım" yazdı. Bazıları da "Arkadaşa bu soru sorulur mu?", "Estetik işte bilmiyor musun?" yazarak dalga geçti.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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