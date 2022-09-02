Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, ardından koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
SPOR
02 Eylül 2022 - 22:12
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
SPOR
02 Eylül 2022 - 22:12
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, ardından koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
EDİTOR
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