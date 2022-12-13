Galatasaray, hazırlık dönemindeki üçüncü karşılaşmasına çıktı...

Galatasaray'da hazırlık dönemi son sürat devam ediyor. Dünya Kupası arasına ligin en formda takımı olarak giren sarı kırmızılı ekip, hazırlık dönemindeki oynadığı üç maçta da galibiyet alamadı. Lazio ile Antalya'da kozlarını paylaşan temsilcimiz, maç başında Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. 11. dakikada Felipe Anderson ile skoru eşitleyen Lazio, ikinci yarının başında İspanyol yıldız Luis Alberto'nun golüyle skoru 1-2'ye getirdi ve maçta başka gol sesi çıkmayınca sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa'nın Toulouse takımıyla karşı karşıya gelecek ve Antalya kampını finalize edecek. Ardından 22 Aralık Perşembe günü Türkiye Kupası son 32 turunda Keçiörengücü'nü konuk edecek. Dünya Kupası arası dönüşünde ise Galatasaray, önce İstanbulspor'u konuk edecek, dört gün sonra Sivasspor'un konuğu olacak ve 2022 yılını Sivasspor maçı ile tamamlayacak.