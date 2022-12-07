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07 Aralık 2022 - 15:00

Galatasaray hazırlık maçında Villarreal'e yenildi

Dostluk turnuvasında ki maçta sarı-kırmızı ekip İspanya La Liga ekibinde ki Villarreal'e oynadığı maçta 4-3 mağlup oldu. Galatasaray'da ilk 11'de kimler vardı? İşte ayrıntılar.

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07 Aralık 2022 - 15:00
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Galatasaray hazırlık maçında Villarreal'e yenildi


Kulüpler birliği tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'e 4-3 mağlup oldu.

maç



Galatasaray, ilk 11'i; Okan Kocuk, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Yusuf Demir ve Bafetimbi Gomis sahaya çıktılar.

Villarreal'in galibiyet gollerini 22. dakikada Francis Coquelin, 27. dakikada Johan Mojica, 32. dakikada Samuel Chukwueze ve 44. dakikada Pascual Medina attı. Galatasaray'ın gollerini 42. dakikada Bafetimbi Gomis, 53. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 90. dakikada Baran Demiroğlu penaltıdan kaydetti.

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