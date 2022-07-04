Galatasaray hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanacak? GS yeni sezon hazırlık maçları kanalı

2022-2023 sezonu öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray futbol kulübü de sezon öncesi hazırlıklarına devam etti. Sarı –kırmızılı takımın hazırlık maçlarını ne zaman yapacağı ve karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı internette sık sık araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Teknik direktörleri ile yollarını ayırarak değişikliğe giden ve geçen sezon Okan Buruk yönetiminde çizdikleri kötü gidişatın izlerini silmek isteyen Galatasaray’ın hazırlık maçlarının detayları netleşti. Temmuz ayında 7 hazırlık maçı yapacak olan sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmalarının hangi kanalda yayınlanacağı da gündeme geldi.
Galatasaray hazırlık maçları D-smart’ta yayınlanacak
Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar D-Smart’ta yayınlanacak. Futbol tutkunları Galatasaray’ın hazırlık maçlarını Spor Smart ekranlarından izleyebilecek. Sporseverleri heyecanlandıran haber Aykut Aydın tarafından duyuruldu. Aydın, Galatasaray ve Beşiktaş’ın hazırlık maçlarının D-Smart’ta ekranlara geleceğini açıkladı. Temmuz ayında toplamda 12 hazırlık maçının olacağını belirten Aydın, maç programını da açıkladı. Aydın’ın duyurduğu maç programı ise şöyle;