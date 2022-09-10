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10 Eylül 2022 - 23:47

Galatasaray Icardi paylaşımını neden sildi?

Galatasaray, Mauro Icardi'nin mali şartlarıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımını sildiği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Peki, Galatasaray Icardi paylaşımını neden sildi? İşte, Icardi paylaşımının silinme nedeni..

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10 Eylül 2022 - 23:47
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Galatasaray Icardi paylaşımını neden sildi?


Galatasaray Spor Kulübü'nün, PSG'den 1 yıllık kiraladığı Arjantinli golcü Icardi'nin yıllık maaş ayrıntılarını açıkladığı bir gönderiyi yayınladıktan kısa bir süre sonra kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları ise gönderinin neden kaldırıldığını merak etmeye başladı.

2022-2023 sezonunda ses getirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi transferini gerçekleştirdi ve başarılı futbolcuyu 1 yıllığına kadrosuna kattı. Futbol dünyasında büyük ses getiren söz konusu transferde sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun 6 milyon 750 bin euro tutarında olan maaşının sadece 750 bin eurosunu ödemeyi kabul etti.



Galatasaray Icardi paylaşımını neden sildi

Mauro Icardi transfer detayları paylaşıldıktan sonra silindi

Bu anlaşma detaylarını resmi sosyal medya hesabından duyuran Galatasaray, paylaşımın hemen ardından gönderiyi kaldırdı. Twitter kullanıcıları, gönderinin neden yayınlanmasından vazgeçildiğini merak etti.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız forveti Maurio Icardinin mali durumun gösteren paylaşımın bir süre sonra kaldırılması taraftarların sosyal medyadan duruma tepki göstermesine neden oldu.

Galatasaray Icardi paylaşımını neden sildi

Galatasaray'ın PSG’den gelen rica üzerine bu paylaşımı sildiği öğrenilirken İcardi'nin transferiyle ilgili detayların tweet'i silinmesi sonrası Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz olarak geçici transferinde Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varıldığı yönünde ifadelere yer verildi.


EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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