SPOR
15 Eylül 2022 - 11:25

Galatasaray ile Konyaspor, 43. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın evinde oynayacağı Konyaspor ile ligde 43. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 30'a 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

SPOR
15 Eylül 2022 - 11:25
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Galatasaray ile Konyaspor, 43. randevuda


Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Konyaspor ile ter dökecek. Ligde sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puanla haftaya 5. sırada girdi. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 14 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

43. randevu
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanırken, ikinci yarıda da Konyaspor evinde sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup etti.



Evinde 3. maçına çıkacak
Galatasaray bu sezon ligde evinde 2 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, Giresunspor'a 1-0 kaybederken, Gaziantep FK'yı da 2-1'lik skorla yenildi.

7'golün 4'ü Bafetimbi Gomis'ten
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılıların gollerinin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in dışında Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydederken, diğer golü ise Gaziantep FK oyuncusu Stelios Kitsiou kendi kalesine attı.
Konyaspor ise Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile birlikte ligde mağlup olmayan ve kalesini gole kapatan iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

Son 4 karşılaşmada yenilmedi
Galatasaray, ligin ikinci haftasında Giresunspor'a yenildikten sonra oynadığı 4 karşılaşmada kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, _#1# Ümraniyespor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Cimbom, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Aslan, bu 4 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

Abdülkerim Bardakcı eski takımına karşı
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı cezasını Kasımpaşa maçında tamamladı. Sezon başında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Bardakcı, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk defa eski takımına karşı oynayacak.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

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