Galatasaray'ın eski yöneticisi Necati Demirkol, özel gereksinimli çocuklar için okul yaptırdı

Daha önce memleketi Şanlıurfa'ya bir çok alanda hizmet yapan Galatasaray'ın eski yöneticisi ve Türkiye Jokey Kulübü'nün eski genel sekteri hayırsever iş adamı Necati Demirkol, bu defa da ninesi adına okul yaptırdı. Demirkol'un, Eyyübiye ilçesine bağlı Asya mahallesinde yaptırdığı Emine Demirkol Özel Eğitim Uygulama Okulu birinci, ikinci ve üçüncü kademede özel gereksinimli çocuklar için hizmet verecek. Bölgede ilk olan okul, idari birimlerle birlikte 30 bölümden oluşuyor. Bunların 20 tanesi sınıf olarak kullanılırken, 10 tanesi ise idari personel ve sosyal aktivite alanları olarak tasarlandı. Asansör de dahil olmak suretiyle her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü okulda toplam 145 öğrenci eğitim görecek. Bu yıl eğitime başlayan okulun açılışını hayırsever iş adamı Necati Demirkol ile birlikte Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ve okul yöneticileri yaptı. Kurdeleyi kesen katılımcılar, bundan sonra sınıfları gezerek öğrencilere oyuncak hediye etti. Ailelerin de katıldığı ilk eğitim gününde konuşan Kaymakam Kurnaz, okulun yapılmasında büyük emekleri olan hayırsever iş adamı Necati Demirkol'a teşekkür etti.Açılış töreninde konuşan Necati Demirkol, "Bu bölgemizde özellikle özel çocuklar için bir ihtiyaçtı. Biz de bir katkı sunmaktan bir hayli mutluyuz, gururluyuz. Bu süreçte Vali Salih Ayhan, Kaymakam Kudret Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Allah'a hamdolsun Emine Demirkol ninemiz bizim açımızdan çok ancak çok özel bir insandı. Kıymetli bir zatın kızı ancak bizim ailemizin, en büyük marka değerimiz, Urfa eşrafının sevip saydığı dedemize katkı sağlamış, sevilmesinde, sayılmasında, ailemize, sülalemize hizmetler etmiş, iyi niyetli, inançlı, çalışkan, fedakar, hoşgörülü, mütevazi, son demine kadar bizlere, özellikle çocuklarına, torunlarına rol model olmuş. Bugün yaklaşık 30 yıl önce vefat etmesine rağmen her gün hayırlarıyla yad ettiğimiz kıymetli bir insan. İsminin de böyle güzel, hoşgörü ile karşılanacak bir okulda yaşamasından da pek çok mutluyum, gururluyum. Allah ikram etti, bunları yapabildik. İnşallah Allah daha başkalarını da yapmayı nasip etsin. Allah eğitimcilerle okul müdürüne de kuvvet versin. Güzel ebeveynlerimiz olduğu için şanslıyız ancak zaten imkanı olan herkesin kendi bölgesine bir şeyler yapabilmesi gerekiyor” dedi.Şanlıurfa'nın kendi memleketleri olduğunu ve buraya her an hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Demirkol, “Burada ticaretimiz var, ziraatımız var. Allah kurum yöneticilerimize de güç kuvvet versin. Onları biraz desteklersek, rahat bırakırsak, liyakat öne çıkarsa Şanlıurfa eğitimde de layık olduğu yere gelir” ifadelerine yer verdi.Okul Müdürü İbrahim Halil Başıbeyaz ise duygularını şöyle anlattı:“Çok heyecanlıyız. Necati Demirkol ülkemize, ilçemize bir özel eğitim uygulama okulu kazandırdı. Hayırsever iş adamı Necati Demirkol'un üstün gayret ve katkılarıyla Emine Demirkol Özel Eğitim Uygulama Okulunu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına yetiştirdik ve hazır hale getirdik. Öğrencilerimiz heyecanlı, hepsi özel gereksinimli, bu okul ihtiyaç olan bir alandı. Okulumuz faaliyete geçti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Emine Demirkol ismini vermiş olmaları da bizi çok memnun etti. Necati Demirkol ve ailesi hayırsever bir aile.”İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt da hayırsever iş adamı Necati Demirkol'a yaptığı hizmetten dolayı bir plaket takdim etti.