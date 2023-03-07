Galatasaray’ın genç yıldızı Celta Vigo yolcusu













Genç yıldız için süper teklif

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yolunda yarışını sürdüren Galatasaray’da sezonun sona ermesine haftalar kala sürpriz bir gelişme yaşandı.Bir süredir alt yaş kategorilerinden itibaren birçok kulübün dikkatini çeken Galatasaray’ın genç kalecisi Jankat Yılmaz’ın sezon sonunda yuvasından ayrılabileceği konuşuluyor.Galatasaray ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Jankat Yılmaz için İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’nun ciddi bir ilgisinin olduğu öğrenildi. Celta Vigo yetkililerinin sezonun sona ermesiyle birlikte 18 yaşındaki file bekçisi için sarı kırmızılılarla masaya oturması bekleniyor. Celta Vigo, Jankat Yılmaz’ın transferi için çok ısrarcı olurken, Galatasaray cephesinin ise iyi bir bonservis ücreti olmadan potansiyeline çok güvendiği genç kalecisini bırakmak istemeyeceği iddia ediliyor.