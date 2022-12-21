Galatasaray'ın genç yıldızı Jankat Yılmaz Celta Vigo'nun radarında!













Galatasaray, Adana Demirspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında genç kalecisi Jankat Yılmaz'ı oynatmış ve performansı ile büyük beğeni toplamıştı. Fernando Muslera'nın yedeği Okan Kocuk, Vallecano ve Villareal ile oynanan maçlarda Okan Buruk tarafından kalede tercih edilmiş ancak performansı ile hayal kırıklığı yaşatmıştı.Okan Buruk ise Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçında Jankat Yılmaz'ı tercih etmişti. Genç file bekçisi karşılaşmaya kötü başlangıç yapsa da daha sonrasında toparladı ve mükemmel bir performans sergiledi. Ancak Jankat Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç kalecinin La Liga takımlarından Celta Vigo'nun radarında olduğu öğrenildi. Celta Vigo'nun genç kaleci için scout gönderdiği ortaya çıktı. İspanyol kulübünün sezon sonunda Jankat Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.