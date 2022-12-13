Galatasaray’ın Memphis Depay ısrarı devam ediyor. Hollandalı yıldız için İspanyolların kapısını çalacaklar













İspanyollar ile pazarlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu sezon şampiyonluk hedefi konusunda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Lige Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampıyla birlikte geçiren Galatasaray'da Okan Buruk ve Dursun Başkan arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde sürpriz bir isim gündeme alındı.Geçtiğimiz yıllarda da Memphis Depay'ı transfer etmeyi hedefleyen Galatasaray bu görüşmelerinden bir türlü sonuç çıkaramamıştı ancak sarı kırmızılılar vazgeçmedi.Bu sezon sonunda İspanyol devi Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek olan Memphis Depay için yeniden harekete geçen Galatasaray'ın oyuncunun sezonun sonunda sona erecek olan sözleşmesini göz önünde bulundurarak oyuncuyu Ocak ayında uygun bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmayı hedeflediği ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi Depay transferi için şimdiden Barcelona kulübünün yetkilileriyle dirsek temasına geçerken yapılan ilk görüşmelerin oldukça olumlu bir yönde ilerlediği öğrenildi.