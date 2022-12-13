Galatasaray’ın Memphis Depay ısrarı devam ediyor. Hollandalı yıldız için İspanyolların kapısını çalacaklar

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu sezon şampiyonluk hedefi konusunda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Lige Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampıyla birlikte geçiren Galatasaray'da Okan Buruk ve Dursun Başkan arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde sürpriz bir isim gündeme alındı.
Geçtiğimiz yıllarda da Memphis Depay'ı transfer etmeyi hedefleyen Galatasaray bu görüşmelerinden bir türlü sonuç çıkaramamıştı ancak sarı kırmızılılar vazgeçmedi.