SPOR
16 Aralık 2022 - 16:27

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif yapacaklar

Son birkaç sezondur Milli yıldız Okan Yokuşlu’yu transfer etmeyi hedefleyen Galatasaray bu transferi bir türlü gerçekleştirememişti. Sarı kırmızılıların yeni bir deneme daha yapacağı öğrenildi.

SPOR
16 Aralık 2022 - 16:27
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Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif yapacaklar


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek ve ekibinin Teknik Direktör Okan Buruk’la yaptığı görüşmenin ardından transfer için bir kez daha Okay Yokuşlu isminin ön plana çıktığı iddia edildi.

Cimbom transfer için yeniden devrede



28 yaşındaki başarılı futbolcu Okay Yokuşlu, İngiliz ekibi West Brom’da forma giyerken takımından ayrılabileceği yönündeki iddialar bir süredir konuşuluyordu.

okay yokuşlu transfer

Türkiye’ye bu sezon içerisinde dönmeye sıcak baktığı bilinen Okay için temasa geçen Galatasaray yönetiminin başarılı orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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