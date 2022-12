Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif yapacaklar

Cimbom transfer için yeniden devrede







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek ve ekibinin Teknik Direktör Okan Buruk’la yaptığı görüşmenin ardından transfer için bir kez daha Okay Yokuşlu isminin ön plana çıktığı iddia edildi.28 yaşındaki başarılı futbolcu Okay Yokuşlu, İngiliz ekibi West Brom’da forma giyerken takımından ayrılabileceği yönündeki iddialar bir süredir konuşuluyordu.Türkiye’ye bu sezon içerisinde dönmeye sıcak baktığı bilinen Okay için temasa geçen Galatasaray yönetiminin başarılı orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.